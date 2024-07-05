На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла

Фото: www.globallookpress.com / Luis Barron

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Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

На острове Парамушир Большой Курильской гряды вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Шлейф пепла протянулся на три километра на север от вулкана», — говорится в сообщении.

В связи с этим был установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что есть высокая вероятность извержения. Поэтому активность этого вулкана опасна для авиаперевозчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Исландии городок Гриндавик оказался отрезан от остальной страны из-за вулкана, который проснулся спустя 800 лет затишья. В феврале потоки лавы уже сожгли несколько зданий в городе. Возможно, вулкан уничтожит все вокруг, в том числе и местный популярный курорт.