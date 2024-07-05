Новый раунд: Трамп вызвал Байдена на дебаты без правил

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Примет ли действующий лидер страны это предложение?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вызвал своего главного соперника — действующего лидера страны Джо Байдена — на новые теледебаты, в которых не будет модерации. Свое предложение бизнесмен опубликовал в личном блоге.

«У меня есть ответ на вопрос о компетентности Джо Байдена. Давай проведем новые дебаты, но на этот раз никаких правил. Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», — написал Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин рассказал о том, смотрел ли он дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Оказалась, что лидер РФ фрагментами видел мероприятие, в котором участвовали кандидаты на кресло главы государства.

Путин добавил, что от таких событий в США «отворачиваться невозможно», поскольку Штаты оказывают влияние на конфликт на Украине. Однако он отметил, что дебаты — внутреннее дело страны.