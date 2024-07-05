Защитный купол для наших бойцов: новая система РЭБ отправлена в зону СВО

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Изделие секторного типа «Зонт» прошло испытания на линии боевого соприкосновения.

Новая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) секторного типа «Зонт» отправлена российским бойцам в зону спецоперации. Изделие уже прошло испытание на линии боевого соприкосновения и теперь поступило на вооружение официально. После получения положительных отзывов разработка была запущена в серийное производство. Об этом журналистам «Известий» рассказал главный конструктор изделия компании «ЭЛИАРС».

По его словам, эта система позволяет накрывать военные и гражданские объекты «защитным куполом» в радиусе до 500 метров. Она ориентирована на защиту техники от FPV-дронов и подходит для использования как на транспорте, так и стационарных объектах.

Эксперты считают, что РЭБ купольного типа наиболее эффективна для применения на маневренных, движущихся объектах.

«Когда танк идет в атаку, нашим бойцам нужно загасить как можно большее количество приближающихся к нему БПЛА (Беспилотный летательный аппарат. — Прим. ред.). И тогда нет времени выбирать направление, как это нужно делать с узконаправленными системами РЭБ. Кроме того, иногда военные ставят изделие купольного типа на отдельную машину, которая сопровождает танк или другую бронетехнику в атаке», — пояснил военный эксперт Юрий Лямин.

Как отметил представитель компании «ЭЛИАРС», за все время испытаний ни один из существующих и эксплуатируемых военными FPV-дронов не смог подлететь к «Зонту». В зависимости от модели БПЛА либо теряется картинка, либо канал управления, нередко — и то, и другое.

Конструкторы проверяли свою разработку вместе с бойцами в Донецке — пытались сбросить с дрона бутылку воды на машину. Ни один из беспилотников выполнить задачу не смог.

Вес системы немалый — около 20 килограммов. Она работает на диапазонах частот от 0,4 до 5,8 герц.

Самостоятельно предприятие «ЭЛИАРС» уже разработало несколько различных типов устройств РЭБ, в том числе ружья, индивидуальные системы защиты и детекторы дронов. Главным направлением работы является радиолокационная техника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машины скорой помощи в Белгородской области оборудовали системами РЭБ.