VK музыка организовала вечеринку под открытым небом в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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На мероприятии выступали Thomas Mraz и UMA2RMAN.

Вечеринка под открытым небом прошла в пространстве VK Музыка Летом в рамках фестиваля «Российская креативная неделя». В распоряжении сайта 5-tv.ru оказались кадры с мероприятия.

Перед участниками мероприятия выступила группа UMA2RMAN, рэпер Thomas Mraz и певицы лейбла VK Records EVASHA. Также гости послушали сет от DJ Эльдара Хакимова.

Для всех зарегистрированных участников форума вход был бесплатным. Чтобы получить входной билет, было достаточно перейти по ссылке в личном кабинете на сайте мероприятия.

Фестиваль «Российская креативная неделя» проходит в Москве с 3 по 5 июля. Запланированы выступления 300 спикеров. Среди них основатель группы «Руки Вверх» Сергей Богомолов, режиссер Константин Богомолов, сценарист Жора Крыжовников и генеральный директор «Национальной Медиа группы» Светлана Баланова.

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя» традиционно становится площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов.

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