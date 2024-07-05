Джо Байден назвал себя чернокожей женщиной в ходе радиоинтервью

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

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Американский лидер в 81 год намерен переизбраться, но с каждым новым выступлением становится все дальше от цели.

Президент США Джо Байден во время радиоинтервью назвал себя чернокожей женщиной. Об этом сообщается в материале Daily Mail.

На днях президент беседовал с представителями филадельфийского издания WURD и, предположительно, перепутал себя с вице-президентом Камалой Харрис.

«Кстати, я горжусь тем, что я, как я уже сказал, первый вице-президент, первая чернокожая женщина… Которая служит вместе с чернокожим президентом. Горжусь тем, что имею отношение к первой чернокожей женщине в Верховном суде. Мы можем сделать так много, потому что мы, послушайте, мы — Соединенные Штаты Америки», — выдал Байден.

Да, на первый взгляд похоже на неудачно подобранные слова о Камале Харрис — первой темнокожей женщиной (дочь иммигрантов из Индии и Ямайки), которую он великодушно назначил на пост вице-президента. Но кое-что не сходится. Прежде Байден сам занимал эту должность при Бараке Обаме. Возможно, это он имел в виду, когда говорил «служить вместе с чернокожим президентом».

Что конкретно хотел выразить словами американский лидер, как и прежде, достоверно понял только он сам. Формулировки в стиле Виталия Кличко уже стали его визитной карточкой. Кроме того, порой президент на публике начинает вести беседы с воображаемыми оппонентами и даже пожимает им руки.

Политику 81 год, и он не впервые вызывает недоумение американцев своими словами. В стране все больше людей, власть имущих и рядовых граждан, призывают его оставить попытки переизбраться на второй срок, так как сомневаются в дееспособности президента — порой он не в силах даже найти выход из помещения. Как при этом управлять государством? Байден считает, что запросто. И продолжает развлекать и пугать одновременно своих избирателей очередными перлами.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин прокомментировал дебаты Байдена и Трампа.