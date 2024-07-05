«Подавился, как собака»: Трамп высмеял оправдания Байдена после провальных дебатов

Фото: www.globallookpress.com / Artem Priakhin

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Действующий глава Белого дома во время прений с оппонентом показал себя явно не в лучшей форме. Сам он сослался на переутомление и простуду.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высмеял оправдания действующего главы Белого дома Джо Байдена после провальных дебатов. Своими мыслями политик поделился на странице в собственной социальной сети Truth Social.

Прежде Байден заявил, что в его неудачном выступлении виновато банальное переутомление и простуду.

«Он подавился, как собака костью, во время дебатов, но попробовал притвориться, что дело в „международной поездке“, после которой он отдыхал всего 12 дней, а потом обвинил простуду», — написал Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США Джо Байдена призвали покинуть президентскую гонку. Его перспективы становятся все более туманными. От него начали отворачиваться главные спонсоры. Как пишут американские СМИ, они обсуждают необходимость его замены на выборах.

В открытую с таким предложением уже выступил генеральный директор компании Netflix.