Пилоты будущего: в Казани проходит чемпионат по управлению дронами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В соревнованиях принимают участие сотни школьников из разных регионов России.

В Казани в финальную стадию вышли, пожалуй, самые технологичные состязания страны. Сотни школьников из разных регионов выясняют, кто из них самый опытный пилот дрона.

Спортсменов поделили на команды. Каждой из них предстоит выполнить несколько заданий, среди которых — сборка беспилотника на скорость, гонки, доставка грузов. Какие призы ожидают победителей, рассказал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Предполетная проверка контроллера, видеокамеры — и дрон взмывает в воздух. Так в четырех стенах в ночь перед соревнованиями оттачивают навыки «пилоты будущего». Они тренируются днем на улице, а вечером дома, огибая мебель, лестницы, дверные проемы и людей.

Свердловская команда «ЕкатТим» на всероссийских соревнованиях планирует взять первое место в гонке дронов. Для них это сродни участию в «Формуле-1».

«Это можно сравнить с автомобильными гонками. У нас даже планируется 24 часа гонка дронов, то есть как „Ле-Ман“. Это скорость, это очень весело, это соревновательный дух», — отметил пилот команды «ЕкатТим» из Свердловской области Андрей Тайров.

В финале чемпионата встретятся тысяча лучших пилотов со всей страны. Они соревнуются в десяти дисциплинах: виртуальный симулятор, полет через тоннель, а самой зрелищной обещает быть гонка дронов, где машины на скорость будут пролетать трассу.

«Это все выглядит, будто это нереально. Как будто в симуляторе. У нас такое примерно было, вот похоже чем-то. Все классно. Хорошая организация всего мероприятия. Наша команда готова побеждать», — отметила инженер-механик команды из Крыма «Пушка» Евгений Дубинина.

В каждой команде инженер-механик, два пилота и наставник. Парни не только управляют дронами, но и сами мастерят их. У всех квадрокоптеров есть свои преимущества.

«У нас конопа, она открытая. Если мы возьмем любой другой похожий дрон, они закрытые со всех сторон. Это у нас, во-первых, влияет на вес самой детали. И влияет на охлаждение компонентов, потому что, если полностью это закрыть и летать в жару, это все перегреется и сломается», — объяснил инженер-механик команды «ЕкатТим» из Свердловской области Иван Чистяков.

Победителей жюри определит 8 июля. За первое место команда получит FPV-дрон и стажировку на крупнейших предприятиях страны.