Ответ на запрос общества: в Москве открылся пятый форум «Российская креативная неделя»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Ведущие продюсеры, создатели интернет-контента и инвесторы обсудят дальнейшее развитие отечественной киноиндустрии.

Главное событие творческой индустрии: в Москве проходит «Российская креативная неделя». Это и бизнес-форум, и фестиваль искусств. Дизайн и архитектура, мода, другие виды искусства и, конечно — кино. Новые решения, нестандартные подходы и современные тренды.

Как угодить современному зрителю, узнал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Чтобы сделать фото с Сергеем Жуковым, люди выстраивались в очередь. И не только фанаты группы «Руки Вверх!». Сериал «Плакса», который он продюсирует, стал абсолютным хитом: яркая история о подростковых проблемах, школьной травле и спасении в музыке.

«В „Плаксе“ мы показали среднестатистическую девочку, которая столкнулась с этим всем в школе. И мы показали возможность выхода. Это, конечно же, через творчество, через любовь в семье и через друзей», — рассказал певец, основатель компании «Руки Вверх Продакшн» Сергей Жуков.

То, что за кадром, не менее важно. Авторы сериала запустили уникальный проект «Янеплакса», чтобы поддержать детей, которые испытали боль и унижения. Создание социальноореинтированного контента теперь в тренде, это — лейтмотив «Российской креативной недели».

Мнение о российском кино стремительно меняется. Уже 94% зрителей оценивают его позитивно. Во многом из-за того, что фильмы и сериалы теперь не просто развлекают, а отвечают на самые важные запросы общества. Их обсуждают, в том числе, и здесь.

Ведущие продюсеры, создатели интернет-контента, чиновники, инвесторы — всего 300 спикеров пять дней на площадке кластера «Ломоносов» очерчивают контуры креативной индустрии будущего. Она, в первую очередь, должна говорить на понятном языке о близких каждому вещах.

«Социология показывает запрос на отечественного героя, на русских героев, на русских супергероев. С другой стороны, на те ценности, которые нам традиционно близки — это семья, это патриотические ценности, это ценности коллективистские, это запрос на справедливость», — отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

Все это — в новом исследовании, представленном на «креативной неделе» Национальной Медиа Группой и социологическим центром «Платформа». Детальный опрос показал: аудитория российских кино и сериалов находит то, что ищет. Самые востребованные проекты либо вдохновляют, как фильм «Лед-3», работать над собой и не сдаваться, либо раскрывают самые острые проблемы на примере ошибок других.

Главная премьера прошлого года — сериал «Слово пацана» — напомнил миллионам родителей о том, как важно не терять связь со своими детьми.

«Национальная Медиа Группа является центром притяжения лучших креативных кадров в стране. И мы видим, как наши талантливые авторы неимоверно тонко, талантливо, без морализаторства, без какого-то неправильного тона умеют разговаривать с самыми разными аудиториями, в том числе и, наверное, самыми сложными — это молодежные и подростковые аудитории», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Спектр тех самых целевых аудиторий сейчас активно расширяется. Один из явных запросов — «герой среди нас». На полях форума часто можно услышать формулировки, которые раньше и представить было сложно: социальные ролики о рабочих профессиях, фильм о подвиге обычного человека, документальная серия о российских ученых.

«Открывая кино для определенных категорий, таких как учителя, люди науки, люди труда, можно ожидать очень большого обратного эффекта. Потому что людей много, если кино хорошее, они его смотрят, возвращаются с запросом на продолжение, на кино на ту же тему. И это как раз и есть та самая социальная миссия, которая на самом деле очень нужна», — отметил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

Главное — сохранять творческий подход во всем: от интернет-блогов и музыки до масштабных кинопроектов и телевидения. Это, пожалуй, ключевая мысль «Российской креативной недели», которая, впрочем, заложена уже в названии.