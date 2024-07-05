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В Великобритании подводят итоги парламентских выборов.

В Великобритании уже вовсю подсчитывают голоса после парламентских выборов. И, по предварительным результатам, правящая партия консерваторов терпит сокрушительное поражение, а широкую поддержку среди избирателей получили лейбористы. По данным экзитполов, оппозиционная партия может получить 410 из 650 мест в Палате общин, в то время как консерваторы сохранят за собой лишь около 130 мандатов. Как перестановки в парламенте повлияют на политику Лондона — расскажет корреспондент «Известий» Виталии Чащухин.

Британцы требуют перемен. Годами не сменяемые консерваторы оказались на пороге заслуженного исторического поражения. Все эти Риши Сунак, «гадящие англичанки» Лиз Трасс, Тереза Мэй, набивший оскомину Борис Джонсон. За последнего не желает больше голосовать даже родной отец, перешедший на сторону как минимум более симпатичных кандидатур.

«Вы будете голосовать за меня?» — спросили отца Бориса Джонсона.

«Что ж, я могу сказать, что по ряду очевидных причин я буду голосовать за вас», — сказал Стэнли Джонсон, отец экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

Объявив досрочные выборы в парламент, Сунак собственноручно совершил политическое харакири, наивно полагая, что основные соперники попросту не успеют подготовиться. Но лейбористам и выдумывать ничего не пришлось — мрачное положение дел уместилось всего в одном предвыборном ролике.

«После 14 лет под управлением тори ничего больше не работает. Общественные службы рушатся, скорая помощь не приезжает. Семьи отягощены большими ставками по ипотекам. На улицах хулиганство. Список можно продолжать бесконечно. Всюду политический упадок, взращенный хаосом. Решение: больше никаких пяти лет консерваторам», — заявили в предвыборном ролике.

Не такая это уже теперь и Great Britain. На волне всеобщего недовольства, протестов и бесконечных скандалов лейбористская партия, если верить опросам, может впервые за 14 лет, то есть со времен Тони Блэра, вернуть себе власть, лишив консерваторов «супербольшинства» в палате общин, а значит, и возможности формировать правительство.

«Уровень жизни не растет уже много лет. Консервативная партия, честно говоря, выглядит просто усталой. Знаете, у нее нет никаких новых идей, не то что у лейбористов. Вокруг царит настроение, когда люди говорят: «Ну давайте хотя бы попробуем другую партию», — заявил действующий член палаты лордов Великобритании Ричард Балф.

Уже завтра на Дауинг-стрит может появиться новый хозяин. Рейтинг одобрения лидера лейбористов Кира Стармера составляет 44%, тогда как у Сунака вдвое меньше и едва ли дотягивает до 23%.

Не собирается отказываться потенциальный британский премьер и от многомиллиардных траншей в пользу Киева.

«Конечно, во внешней политике ничего не изменится. Если лейбористы победят при Кире Стармере, Британия останется тем самым, знаете ли, 51-м штатом, полностью связанным с американцами и даже сверхкомпенсирующим Brexit в Европе. Британия подчеркивает свою роль как военной державы и разведывательной державы как способ своего увеличения влияния в Европе», — сказал британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд.

Ну а тех, кто указывает на необходимость диалога с Россией, поливают традиционной предвыборной грязью — забрасывают милкшейком из ближайшего фастфуда. Идеологу Brexit Найджелу Фарраджу срывали и публичные выступления.

Но, впрочем, и с действующей властью уже мало кто считается. Риши Сунаку приходится молча в сторонке ожидать своего появления на британском телевидении, пока в эфире красуется полуобнаженная и, вероятно, куда более популярная, чем консерваторы, актриса фильмов для взрослых, называющая себя «самой татуированной милфой Британии».

Карикатуристы заранее изображают правящую британскую верхушку вздернутыми на виселице, но, впрочем, избиратель на этой картинке тоже с завязанными глазами, бьет не глядя — лишь бы помахать дубиной.

В Великобритании на этот счет есть давняя традиция: даже известный комик в образе межгалактического воина в серебряном плаще и мусорным баком вместо шлема может побороться за власть, но так ничего и на что и не повлиять.

Смена политиков без смены политики. Вот и остается только как следует посмеяться над этим.