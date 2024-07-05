Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/R4924_italyphotopress; 5-tv.ru

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Американский чиновник уверен, что Россия не потерпит поражение на поля боя.

Украина не сможет победить Россию, рано или поздно придется сесть за стол переговоров. Такое мнение в интервью The Times высказал бывший госсекретарь США Джон Керри.

По его словам, это — лучший исход. В противном случае конфликт может быть заморожен или, что еще хуже для Запада, РФ одержит победу. Также по мнению Керри, над Украиной и США нависла угроза в лице Дональда Трампа. Если он вновь станет президентом, то может прекратить оказывать помощь Киеву и тем самым подмочит репутацию Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему президент* Украины Владимир Зеленский отказался от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.