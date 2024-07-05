И днем, и ночью: установка «Малка» громит противника под Донецком

Установка «Малка» громит противника под Донецком и днем, и ночью

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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На южно-донецком направлении этот расчет ближе всех к линии соприкосновения.

На южно-донецком направлении позиции боевиков громит наша артиллерия. Одно из самых грозных ее орудий — самоходная гаубица «Малка». Эта крупнокалиберная пушка способна в щепки разносить скопления войск и техники даже в глубоком тылу. А высокая мобильность делает ее практически неуязвимой для контрударов противника. С особенностями работы легендарной машины познакомился корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Это орудие гремит и днем, и ночью. Расчет «Малки» выбивает артиллерию противника даже в самых труднодоступных зонах. Как только наша разведка замечает передвижение противника, тут же дает наводку артиллеристам.

На южно-донецком направлении этот расчет ближе всех к линии соприкосновения. Пусть и внушительная по габаритам, но обнаружить САУ не так просто. За счет маскировки она почти невидима для вражеских дронов.

«Летает валькирия, похоже по внешнему виду. Бывает, по малому кругу, бывает, через нас проходит. Привыкли уже к этому, внимательно смотрим за небом в готовности отразить, все средства для этого есть», — рассказывает военнослужащий с позывным «Футболист».

Перед работой важно тщательно подготовить место для орудия. Окоп глубиной несколько метров позволяет избежать попадания осколков и обеспечивает безопасный путь отхода для расчета.

«Орудие маскируется в случае прилета, а весь расчет уходит в ближайшее укрытие», — поясняет механик-водитель с позывным «Бледный».

Бесперебойная поставка снарядов позволяет быстро отработать по цели и скрыться. С калибром в 203 миллиметра орудие может полностью снести укрепрайон ВСУ. Ударной силы хватает, чтобы выбить противника даже из глубоких подвалов.

Отследить передвижение САУ из-за маскировки и густой растительности крайне сложно, поэтому вражеские дроны еще долго курсируют над пустой местностью. Противник пытается выследить «Малку», которая покинула позицию буквально за пару минут. ВСУ еще долго будут прочесывать этот квадрат.

Чаще всего под прицел наших артиллеристов попадают натовские орудия, например, американская гаубица «три семерки», польские минометы. За счет контрбатарейной борьбы наша пехота безопасно продвигается вперед