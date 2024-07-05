Оппозиция лидирует по предварительным итогам выборов в Великобритании

Фото: Reuters / Temilade Adelaja

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Партия действующего премьер-министра страны Риши Сунака сильно отстает от оппонентов.

Оппозиционная лейбористская партия лидирует по предварительным результатам парламентских выборов в Великобритании. Данные экзитполов появились в распоряжении телеканала BBC.

Оппозиция претендует на 410 мест в парламенте, а консервативная партия, в которой состоит нынешний премьер-министр Риши Сунак, на 131 место. Следующие по списку либерал-демократы с 61 местом, Reform UK с 13 местами и Шотландская национальная партия с десятью местами. Такой результат может стать худшим для нынешней правящей фракции.

Если прогнозы экзитполов окажутся верными, то новым премьер-министром станет Кир Стармер. Он лидер лейбористской партии.

Аналогичная ситуация произошла во Франции. Там победу в первом туре парламенстких выборов одержала ультраправая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Риши Сунаку предрекли поражение на выборах. Он может стать первым британским премьером, потерявшим кресло в парламенте — правящей партии предрекают исторический провал.