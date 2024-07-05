Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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У 14-летнего Сэма обнаружили проблемы с сердцем.

Блогер Айза-Лилуна Ай, бывшая жена рэпера Гуфа, обеспокоена состоянием их общего сына Сэма. У 14-летнего парня проблемы со здоровьем. Звездная мама стала гостьей популярного подкаста на радио, где поделилась переживаниями — своими и экс-супруга.

Айза растит двоих сыновей одна. От первого брака у нее Сэм, от второго, с Дмитрием Анохиным, Элвис, ему восемь лет. Старший в последнее время особенно остро нуждается в поддержке родителей. Врачи обнаружили у подростка проблемы с сердцем. Для паники повода нет, но родительская тревога все еще сильна.

«Сейчас, конечно, все нормально. Его ничего не беспокоит, но нужно быть аккуратнее. Леша очень сильно испугался», — заявляла звезда.

Айза и Гуф развелись в 2014 году. В 2021-м, после неоднократных попыток наладить личную жизнь, они внезапно сошлись, чем шокировали фанатов. Вот только воссоединение продлилось считанные часы, рэпер отрекся от бывшей публично.

Айза отмечает, что Гуф не в состоянии заботиться о наследнике так, как нужно. В прошлом году Айза обратилась в суд по поводу алиментов. Блогер уверена, что мужчины вообще не способны на чувства, равные по силе материнским. Живой пример тому — Долматов. Он может спокойно заниматься своими делами и радоваться жизни, хотя практически не видит сына.

«Эти боль и страх, появляющиеся после рождения ребенка, с нами остаются до конца жизни, а у мужчин нет. Они могут быть без детей. Могут не помогать им финансово, обидевшись, например, на женщину. А мы не можем. Мы разные, по-разному воспринимаем своих детей», — рассуждала она.

Ранее 5-tv.ru выяснял, с кем сейчас встречается Айза-Лилуна Ай.