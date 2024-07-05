«Самая массовая атака»: над Ростовской областью сбили десять беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

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На левом берегу Дона начался пожар.

Российские средства ПВО работают по воздушным целям ВСУ в районе Ростова-на-Дону. Уже удалось сбить десять беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что атака украинских террористов привела к пожарам на левом берегу Дона и в Азовском районе.

«В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито десять БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. К местам возгораний выехали пожарные расчеты», — отметил губернатор.

По предварительной информации, в регионе нет пострадавших, но эта информация еще уточняется. В местных пабликах обстрел уже назвали «самым массовым».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае.