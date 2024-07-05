Шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Людей эвакуировали из трехэтажного дома.

Шесть человек госпитализировали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«По уточненной на данный момент информации, к сожалению, в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

Чиновник отметил, что в результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов из этого здания эвакуировали и подготовили для них пункт временного размещения.

Губернатор подчеркнул, что работа энергоподстанции, которая дает питание значительной части города, была нарушена. Там уже начались ремонтно-восстановительные работы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданские объекты в Краснодарском крае повреждены в результате атаки ВСУ.