«Не так сильно из-за Платона переживаю»: отец Фриске переключил внимание на внучку

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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В этом году певице могло исполниться 50 лет. Семья очень тоскует и не может смириться с тем, что не видится с ее сыном.

Накануне дня рождения покойной певицы Жанны Фриске ее отец Владимир поделился чувствами с журналистами. Артистке могло исполниться 50 лет в этом году. Помимо утраты ее семья переживает другое горе — в результате конфликта партнер Жанны Дмитрий Шепелев «отрезал» ее сына Платона от родственников. Мальчик не общается с дедушкой, бабушкой и тетей. Последняя несколько месяцев назад родила дочь Луну.

Появление на свет малышки стало большим событием для семьи Фриске. Луна позволила Владимиру Фриске и его супруге Ольге наконец почувствовать себя бабушкой и дедушкой.

«Хорошо, что она родилась. Я уже даже и не так сильно из-за Платона переживаю. Сердце не рвется, как раньше, потому что есть Луна. Сейчас она мне все замещает», — сказал он журналистам KP.RU.

Владимир Борисович проводит много времени со внучкой, которая зовет его просто «Вова». По словам деда, девочка растет очень ласковой и добродушной, проявляет к нему привязанность, не хочет уезжать из его дома. А еще она очень артистичная, прямо как покойная тетя. О будущем крохи пока говорить рано, но мама Наталья Фриске сомневается, что ее ждет карьера певицы. В любом случае запрещать дочери ничего не планирует.

Что же касается Платона, семья Фриске не имеет доступа даже к его соцсетям, все в черном списке. Родственники ждут его совершеннолетия и надеются, что к этому времени он освободится от влияния отца и сам захочет познакомиться. Для него берегут квартиру матери — со дня ее смерти в 2015 году там даже не переставляли вещи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто обвиняет Ольгу Орлову в причастности к смерти Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске.