Ученые назвали семь лекарств, угрожающих здоровью печени

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Эксперты из разных стран провели исследование с участием почти восьми миллионов человек, принимавших потенциально гепатотоксичные препараты.

Некоторые распространенные медицинские препараты обладают гепатотоксичным эффектом, то есть приводят к нарушениям работы печени. К таким выводам пришли ученые из разных стран, объединившиеся для проведения соответствующего исследования. Они проанализировали истории болезни почти восьми миллионов человек, которые в начале терапии не имели проблем с печенью или желчевыводящими путями. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA.

Исследуемые по разным причинам принимали лекарства из списка потенциально гепатотоксичных, в перечне 194 наименования. Наиболее опасными из всех этих препаратов названы хлорпромазин, метронидазол, прохлорперазин, изониазид, ставудин, эрлотиниб, леналидомид и талидомид. Ученые проверили надежность полученных данных, в том числе повторили анализ после дополнительной корректировки на диабет, гиперлипидемию и ожирение, поскольку сопутствующие метаболические заболевания могут изменять показатели, связанные с поражениями печени.

Перечисленные препараты, по мнению экспертов, имеют прямое отношение к острым печеночным нарушениям. К симптомам таких нарушений могут относиться боли в правом подреберье, желтуха, диспепсия, в некоторых случаях неврологические нарушения. Исследователи призвали врачей и пациентов проявлять осторожность при назначении и приеме упомянутых лекарств, регулярно контролировать состояние печени и своевременно обращать внимание на нежелательные симптомы.

В статье подчеркивается, что это — не прямая медицинская рекомендация, а предостережение ради лучшей осведомленности врачей и общественности о возможных рисках.

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