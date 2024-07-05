Булатова победила в конкурсе и стала самой красивой девушкой Москвы

Фото: Синицын Михаил / ТАСС

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За почетное звание боролись 50 девушек.

Стала известна главная красавица столицы. Ей стала Лилиана Булатова. Она победила в номинации «Мисс Москва — 2024» в рамках фестиваля «Краса России — 2024».

В этом году за победную корону и звание самой красивой жительницы столицы сражались 50 девушек от 18 до 32 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США затравили 100-килограммовую победительницу конкурса красоты. Победа плюс сайз модели Сары Милликен вызвала крупный скандал. Для американцев победа девушки, которая весит около 100 килограммов, оказалась весьма неожиданной, даже несмотря на их толерантные взгляды.

Однако 23-летняя Милликен не собирается останавливаться на достигнутом. Ее новая цель — борьба за звание «Мисс Америка». Конкурс должен пройти во Флориде в День благодарения.

Из-за того, что победительницу стали травить в социальных сетях из-за внешности, ей пришлось закрыть доступ к своей странице, а прессе звезда сообщила, что подобные оскорбления «задевают ее лишь на пять минут».