Россиянка погибла в Паттайе после ссоры с мужем из-за наркотиков

Фото: www.globallookpress.com / Maria Breuer

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Местная полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и отмечает — подобные случаи повторяются все чаще.

Трагический инцидент произошел в Паттайе, Таиланд. Женщина, гражданка России, выпала из окна кондоминиума и разбилась насмерть. Об этом сообщают журналисты издания The Thaiger со ссылкой на заявление местной полиции. Предположительно, россиянка погибла после ссоры с мужем. Конфликт был связан с употреблением наркотиков. Правоохранители в данный момент изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают мужа умершей.

В полиции рассказали, что им позвонили и вызвали на место происшествия поздним вечером 4 июля. К 40-этажному кондоминиуму также приехали представители туристической полиции Паттайи и спасатели-добровольцы. Женщина выпала из окна шестого этажа, ее тело было в ужасающем состоянии. Территорию тут же оцепили.

По словам свидетелей, перед трагедией они слышали жаркие споры погибшей с супругом, тоже россиянином. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося, расследование будет включать судебно-медицинскую экспертизу, чтобы подтвердить точную причину смерти. В полиции отмечают, что подобные инциденты в Паттайе участились, и это вызывает обеспокоенность властей. Людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, активно призывают обращаться за помощью к специалистам и в соответствующие службы.

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