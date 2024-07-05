«Во благо ребенка»: как родителям в разводе выстроить нормальные отношения

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Lange

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Психолог рекомендует воспользоваться «языком любви».

После развода пара должна вместе воспитывать ребенка, но при этом не вмешиваться в жизнь друг друга. Об этом изданию Газета.ру рассказала психолог Диана Машкова.

«Несмотря на продолжение общения во благо ребенка, они расстались. Залог успешной психологической сепарации — это проживание полного цикла горя после развода без застревания на „отрицании“ и других промежуточных стадиях. Это принятие ситуации и постепенное преодоление травматического опыта», — объяснила специалист.

Однако, если отношения становятся только хуже, то психолог советует воспользоваться одним из пяти «языков любви». Среди них: слова, время, подарки, тактильный контакт и поступки.

Психолог отметила, что тактильный контакт очень важен. Детей нужно обнимать минимум восемь раз в день. Это поможет сохранить их психологическое здоровье. Чтобы наладить отношения с бывшим, надо научиться понимать, что важно ему. Если признавать его потребности, то это значительно поможет улучшить контакт с экс-супругом.

«Выстроить диалог и конструктивные отношения в интересах детей. Ведь чтобы успешно решать родительские задачи, важно объединиться. А когда все силы уходят на борьбу, на поиски правых и виноватых, на самоутверждение за счет другого, иссякает ресурс», — подчеркнула психолог.

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