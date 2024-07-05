Гражданские объекты в Краснодарском крае повреждены в результате атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

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На месте происшествия работают спецслужбы.

Несколько гражданских объектов в Краснодарском крае получили повреждения при падении обломков беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников. При падении их фрагментов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов на территории города», — написал глава региона.

Он подчеркнул, что сейчас на местах инцидента работают спецслужбы. Проводится оценка ущерба. По предварительным данным, среди жителей города нет пострадавших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ дронами атаковали подстанцию Запорожской АЭС в Энергодаре. В результате происшествия есть пострадавшие.