«Пойду в суд»: Лада Дэнс уверена, что ее оболгали

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Певицу расстроил неудачный разговор с журналистом.

В СМИ начали распространяться слухи о том, что певица Лада Дэнс уходит на пенсию. Однако сама артистка опровергла все домыслы и теперь хочет подать в суд на журналистов, распространивших эту информацию. Об этом она рассказала изданию «МК».

«Вообще, такие статейки очень мешают работе, так что собираю документы и пойду в суд. Я прекрасно помню, как позвонил мне молодой человек с одного портала и в числе прочего спросил, правда ли, что я возвращаюсь на сцену. Я разозлилась, сказала этому горе-журналисту, что он в странной системе координат находится, если не видит меня в эфирах разных проектов, и бросила трубку. Вышел материал, потом еще один с утверждением, что я не собираюсь возвращаться на сцену», — рассказала Дэнс.

Певица отметила, что ее доход строится в основном на музыке. Она заявила, что если кому-то показалось, что она ушла, то это не ее проблема.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лада Дэнс рассказала о жизни уехавших в Европу детей.