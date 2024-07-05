Правда или нет? Савельева и Сафонов прокомментировали слухи о разводе

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса старается держать личную жизнь в тайне. На фоне нарастающих сплетен знаменитости решили внести ясность.

Актер Кирилл Сафонов и экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева вместе почти 15 лет. За это время прессу и соцсети ни разу не всколыхнули нелицеприятные подробности личной жизни артистов — ни провокационных фото, ни подтвержденных фактами негативных мнений. Зато сплетен, выдуманных на основе какой-нибудь недостаточно искренней улыбки, хоть отбавляй. В последнее время все чаще обсуждается развод. А есть ли он на самом деле?

Савельева и Сафонов живут в Израиле, там же воспитывают сына Леона и периодически бывают в Москве. Один из таких визитов певицы, которая привезла в Россию мальчика, был воспринят неоднозначно. В это время ее супруг проводил время с дочерью от первого брака в Италии. Ну, точно расстались, решили фанаты. От вопросов отбиться не получилось, и Савельева прокомментировала свой предполагаемый развод.

«Ну это очень странные новости, и странно это слышать, читать и комментировать. Так что я на эту тему говорить бы не стала. Это, действительно, странно», — сказала она журналистам Woman.ru.

В одном из интервью для YouTube-проекта Сафонов и Савельева признались, что возмущены сплетнями о проблемах в их браке. Певица отметила, что авторам «разоблачающих» материалов про его личную жизнь пора садиться за написание киносценариев — так много выдумывают! Александра подчеркнула, что в свободном доступе огромное количество лжи о ее семье. Муж поддержал.

«Я должен сейчас оправдываться? Нет, мы не разводимся, нет! Но это же просто потому, что какой-то больной разум об этом написал», — заявил актер.

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