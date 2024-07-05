«Буду ждать русских»: беженка из Очеретино рассказала про зверства ВСУ

Беженка из Очеретино Цапина: ВСУ выгоняли людей, которые прятались в подвалах

Фото, видео: Evgeniy Maloletka / ТАСС; 5-tv.ru

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Одного человека убили из-за общения с родственниками из Ясиноватой в ДНР.

Елене Цапиной удалось выбраться из поселка Очеретино. Оказалось, что часть местных жителей была эвакуирована украинскими активистами «Белые ангелы», но женщина решила дожидаться русских. Об этом она рассказала сайту 5-tv.ru.

У Цапиной есть родственники в России. Поэтому ее выбор был очевиден. Когда она находилась в поселке, то общаться с российскими гражданами было большим риском.

«Одного мальчика у нас убили даже. Его убили именно из-за того, что он поддерживал связь с Ясиноватой (город в ДНР — Прим. ред.)», — рассказала беженка.

Террористы ВСУ выгоняли мирных жителей из подвала, чтобы самим занять безопасное место во время обстрелов. Некоторых насильно вывозили на вокзал. Людям даже не разрешали забирать вещи.

Боевики пытались насильно эвакуировать и Цапину, но она четко дала понять, что с ними никуда не поедет.

«Я буду сидеть ждать русских», — отвечала им женщина.

Кроме того, она самостоятельно составляла списки на эвакуацию в Россию, которые очень помогли спасти многих местных.

Однако были и те, кто решил не дожидаться помощи и идти самостоятельно. К сожалению, это зачастую приводили к смерти от украинских обстрелов. Цапина рассказала, что на пути в Авдеевку часто находили трупы и сумки обычных мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беженец из Очеретино рассказал об обстрелах ВСУ.