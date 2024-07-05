«Под наблюдением»: Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлогорске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Мероприятие пришлось перенести.

Солиста рок-группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлоорске. О самочувствии артиста сайту 5-tv.ru рассказала его супруга Галина.

Музыканта доставили в больницу перед выступлением в Театре эстрады «Янтарь-холл». Сейчас Мазаев находится под наблюдением врачей.

«Уже лучше. Под наблюдением врачей. Все под контролем, все в порядке», — сообщила супруга артиста.

Представители концертной площадки заявили о переносе концерта из-за самочувствия музыканта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Мазаев раскритиковал использование искусственного интеллекта для создания музыки. Он считает, что ИИ никогда не сможет превзойти человека, который сам пишет композиции. Как признался певец, вместе с коллегами по цеху они попробовали использовать нейросеть, однако эта идея не увенчалась успехом — артист не нашел никаких плюсов в популярном сегодня искусственном интеллекте.