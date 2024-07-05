Цепь и перцовый баллончик: в Петербурге ищут участников дорожного конфликта

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Водитель минивэна пострадал после ссоры с велосипедистами.

Участников резонансной дорожной разборки ищет сейчас полиция Петербурга. Водитель минивэна, когда выезжал из двора, не поделил тротуар с велосипедистами. В результате все трое начали выяснять, у кого больше прав. Сначала с помощью крепких слов, дальше в ход пошли более тяжелые аргументы — цепь и газовый баллончик. Корреспондент «Известий» Павел Панов узнал, чем все закончилось.

Сигнал машины, как гонг на ринге, дал начало бою между автовладельцем и двумя велосипедистами.

За кадром хозяин байка распыляет перцовый баллончик в лицо водителю, Илье Кудрякову, а потом пытается уехать. Но пострадавший прямо по тротуару пустился в погоню за обидчиком и догнал через 20 метров.

«То, что я двигался по пешеходной дороге, — виноват, но у меня не было альтернативного выбора, куда мне двигаться, и мне нужно было съезжать», — заявил пострадавший водитель.

Велосипедист не растерялся и противоугонной цепью разбил машине стекла. Затем погоня продолжилась — по тротуару, через пешеходную зебру, на встречной полосе. Водитель больше не смог догнать велосипедистов. После происшествия он признал, что не должен был нарушать ПДД.

«Да, в этой ситуации виноваты обе стороны. Они нападают, я защищаюсь. Я там подал сигнал — там мертвая зона», — добавил Илья Кудряков.

Полиция изучила кадры с видеорегистратора. Илье грозит наказание, штраф до двух тысяч рублей.

«Часть вторая статьи 12.15 КоАП РФ. Она предусматривает штрафные санкции до двух тысяч рублей. Где там, что лишат прав управления транспортным средством, речи не пойдет», — заявил юрист Игорь Теплоухов.

Велосипедистов сейчас разыскивает полиция.

«Возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“. Приняты меры к установлению и задержанию велосипедистов», — сообщил заместитель начальника УИиОС ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Стокрацкий.

Не исключено, что им грозит лишение свободы.