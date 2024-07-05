Это страшное слово из трех букв: депутаты обсудили возможность отмены ЕГЭ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru

В Госдуме предлагают вернуться к прежней системе аттестации.

Жаркие дискуссии о целесообразности проведения ЕГЭ развернулись в Госдуме. В преддверии рассмотрения законопроекта об отмене единого госэкзамена — мнения решил собрать профильный комитет. Противников такого испытания хватает не только среди родителей и детей, но и среди части депутатов, которые предлагают вернуться к обычной системе аттестации. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев выслушал доводы обеих сторон и взвесил все за и против.

Это слово из трех букв, ЕГЭ, сейчас, пожалуй, одно из самых волнующих в русском языке. Этому идолу подчинена вся жизнь школьника чуть ли не с младших классов.

«Это шаблоны, стереотипы. Это не установка на эрудицию ребенка, а все-таки установка на усвоение определенных штампов. Мировоззрение складывается примерно в 15–18 лет. И как раз это попадает на период усиленного тренажа», — сказал историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

Идите к любой матери, спросите. Услышите, что ЕГЭ — это муштра, а не умение мыслить, и еще много чего услышите. Однако, когда об этом задумались в Госдуме, получили любопытную реакцию.

«Мы, конечно, когда запускали эту дискуссию, и я сама пост размещала, видела обратную связь — огромное количество людей, которые пишут совершенно противоположное: «Вы что, собрались ЕГЭ отменять? В чатах шлют, что ни в коем случае не отменяйте», — сказала член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

Система действует второй десяток лет, вызывает нарекания, но работает и все это время проходит доводку.

«За более чем десять лет существования Единого госэкзамена он сильно изменился. Первое, что изменилось, — это содержание. Задачи стали не похожими на „угадайку“ или на тесты в классическом понимании, а на традиционный, похожий для нас письменный экзамен, когда необходимо не только знать, но и применить необходимые логические действия для того, чтобы получить правильный ответ», — отметил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Авторы законопроекта, который было предложено сегодня обсудить, решили, что это все равно плохо и надо вернуться к старой системе — аттестат и отдельные оценки на экзаменах. Но тогда получится, что родители, годами готовя детей к ЕГЭ и тратясь на репетиторов, оказываются в новой реальности, причем неизвестно какой.

«Я думаю, что должно пройти не менее десяти лет. То есть ребенка с первого класса надо готовить уже именно к тем экзаменам, которые были раньше», — заметила Елена Котельникова.

Обсуждение в Госдуме вызвало ощущение, что там реально смотрят на вещи и не горят желанием рушить систему до основания. И уж тем более понимают, что принять закон осенью, чтобы он, как сообщалось, начал действовать с января, едва ли реально. Всплыла, правда, еще одна тема помимо ЕГЭ.

«Вот ОГЭ, я считаю, не нужен этот экзамен. Столько и финансовых затрат… Дайте человеку аттестат, и все», — считает заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Нурбаганд Нурбагандов.

В Рособрнадзоре — а к нему в Думе прислушиваются — на такое отреагировали скептически. ОГЭ отменять не хотят. Да и насчет ЕГЭ пожали плечами — мол, в этом году перейти на старую систему оценок попросили всего 58 граждан. Но и еще больше все запутал зампред Госдумы.

«Если бы этот закон не был внесен, мы сегодня бы здесь не встретились. В следующем году мы встретимся здесь также, потому что в следующем году именно во время ЕГЭ будет внесен закон об отмене ЕГЭ», — заметил зампред Госдумы Борис Чернышов.

То есть теперь уже во время ЕГЭ обсудим, а это ведь явно не январь. И вообще, тут, кажется, пока все вилами по воде писано. И сам тон дискуссии в профильном комитете Госдумы намекает, что далеко не все сердца требуют перемен. Тем более не только школьники, но и Госдума уходит на каникулы.