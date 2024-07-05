Переговоры возможны: главный день саммита ШОС был во многом посвящен СВО

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Владимир Путин заявил о серьезном отношении к словам Дональда Трампа о мире на Украине.

В начале — о ясных сигналах, которые для Киева и его спонсоров сегодня прозвучали из Астаны. Там состоялся основной день саммита лидеров стран ШОС. Говоря об Украине — она стала одной из главных тем — Владимир Путин напомнил о стамбульских договоренностях, которые работали и могли бы стать основой для переговоров. Эти соглашения, отметил президент, остаются «на столе», то есть актуальны. Глава государства сделал и другие важные заявления по этому вопросу, в том числе о том, когда точно могут закончиться боевые действия. Весь день за переговорами лидеров наблюдал корреспондент «Известий» Максим Прихода

Два дня интенсивных переговоров — как с глазу на глаз, так и в рамках официальной программы. У прессы накопилось много вопросов по итогам саммита и не только.

Общение с журналистами после больших международных мероприятий для Владимира Путина — уже традиция. Открытый и честный разговор о самом актуальном и важном.

Одна из центральных тем, конечно, Украина, а именно вопрос прекращения огня. Президент подчеркивает: это не будет односторонней уступкой.

«Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку. И так было неоднократно, поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе: нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», — заметил Путин.

Владимир Путин напоминает: переговоры возможны — и отмечает роль посредников в разрешении конфликта. Вспоминает, как помог Эрдоган перед встречей российской и украинской делегаций в Стамбуле. Но окончательную точку можно поставить только во время разговора тет-а-тет.

«Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете. Мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них, мне представляется маловероятным. Прежде всего, потому что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы», — сказал Путин.

Огромную роль в конфликте продолжают играть Соединенные Штаты. Результат грядущих выборов может напрямую повлиять на исход конфликта. Президент подчеркивает: он непредсказуем. Но намерения Трампа положить конец украинскому конфликту считает искренними.

«Вы знаете то, что господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине — мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддержим», — сказал Путин.

Ситуация с ракетами средней и меньшей дальности также во многом зависит от того, какая администрация придет к власти после американских выборов.

«Я напомню — я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. В связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем и производство», — заметил Путин.

Соединенные Штаты разрушили всю существовавшую до этого систему безопасности: договор по ПРО, по запрещению ядерного оружия и тот же РСМД. Россия была вынуждена усовершенствовать свой арсенал, чтобы сохранить баланс.

«Мы что делали, изобретали — и небезуспешно — системы преодоления ПРО. Это, допустим, „Авангарды“, межконтинентальной дальности планирующие блоки с гиперзвуковой скоростью. Мы вынуждены были это делать. Но все равно вопросы о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности, он, конечно, стоит», — сказал Путин.

И в этом плане ШОС — площадка, которая помогает сохранить мировую стабильность. Изначально созданная для сотрудничества в сфере безопасности, сегодня организация претендует на звание ведущей силы в Евразии. Однако это и экономическое объединение. И Белоруссия, которую 4 июля приняли в состав ШОС, должна получить серьезное преимущество, что много значит и для России как для союзного государства.

«Белоруссия — это уже все-таки Восточная Европа. Это выход уже официально ШОС уже в полном смысле этого слова на Европейский континент. А для самой Белоруссии это тоже, я считаю, большой плюс. Беларусь все-таки остается крупным экспортером минеральных удобрений, и для нее важно, какими маршрутами она поставляет свой товар. Важно, какими маршрутами и в какие страны может поставлять свою сельхозтехнику, важно, по каким маршрутам и что она может получать от ШОС. Поэтому, я думаю, это обоюдовыгодное решение», — сказал Путин.

Путин подчеркивает, что в ШОС есть смысл стремиться. Численность всех стран ШОС вместе — это больше половины населения Земли, но главное — это центр формирования многополярного мира.

«Все-таки это площадка для согласования позиций между странами-участниками. Здесь Китайская Народная Республика, Россия, Индия, Пакистан. Понимаете, что лишних контактов не бывает, и потом, кроме всего прочего, уже если она такая стала мощная, большая, то и принципы, которые она декларирует, тоже имеют значение, когда они расходятся по всему миру», — заметил Путин.

Например, подчеркивает президент, в итоговом документе Астанинской декларации четко указан принцип неразмещения любого оружия в космосе, и этот сигнал точно будет услышан, как и все другие.