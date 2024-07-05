Это чудо: фляжка ветерана ВОВ сохранила жизнь бойцу в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вдова ветерана Великой Отечественной войны отправила семейную реликвию в зону спецоперации.

Фляжка ветерана Великой Отечественной войны спасла жизнь бойцу в зоне СВО. 93-летняя пенсионерка из Саратовской области регулярно помогает нашим военным. В одной из своих посылок она решила отправить фляжку своего умершего супруга. Мужчина прошел с ней Вторую мировую. Боец с позывным «Архип» рассказал 5-tv.ru, как это подарок спас ему жизнь.

«Так получилось попали под небольшой обстрел. Да, ударило где-то рядом, даже не почувствовала. Ну так среагировали, легли, рассосались все как-то по лесополке (лесополоса на сленге военных — Прим. Ред.) Дальше пошли продвигаться на лесополку, на свою уже позицию зашли. Там я обнаружил, что, оказывается, в эту фляжку попал маленький осколок, прямо в ребро. Я эту бабушку долго вспоминал», — рассказал боец.

После этого события военный лично ездил к бабушке, которая передала фляжку, чтобы поблагодарить.

Оказалось, что боец изначально не хотел брать этот раритет, потому что не понимал, зачем он ему нужен. Однако сейчас он понимает, что фляжка к нему попала точно не зря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска России ударом «Искандера» уничтожили МиГ-29 ВСУ под Днепропетровском.