Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел_Бедняков; 5-tv.ru

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Очевидец рассказал, что местным жителям было страшно.

В центре Москвы на улице Грузинский вал загорелся ангар. В настоящий момент пожар на площади 600 квадратных метров ликвидирован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

На месте происшествия работали 37 специалистов и десять единиц техники. Уточняется, что для тушения прибыл пожарный поезд.

«Где-то в 19:30 большие столбы дыма пошли, куча машин было, которые не могли найти сразу место для того, чтобы проехать к месту тушения пожара. Местные подсказывали. <…> Зарево такое было, что опасно было, когда полетели куски сажи», — сообщил 5-tv.ru очевидец пожара Андрей Татищев.

По словам мужчины, местным жителям было страшно, так как облако дыма распространилось на огромное расстояние. По его мнению, горело что-то токсичное — от желтого дыма жгло глаза и першило в горле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковном Одинцове произошел пожар на территории частного домовладения. Сообщение о пожаре в поселении Новоивановская поступило от очевидца.