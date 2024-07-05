«Да это накладной живот»: фанаты обвинили Погребняк в имитации беременности

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Какие аргументы приводят поклонники звезды?

Известного блогера и модель Марию Погребняк заподозрили в имитации беременности. Подписчики предположили, что ребенка Марии носит суррогатная мать, в то время как модель пытается всячески это скрыть.

«Да это накладной живот. В мае было фото, так там вообще плоский живот. И за один месяц такой большой стал»,

«Где-то носит ребенка суррогатная мама, а вы симулируете», — писали в комментариях к посту в социальных сетях.

Такие обвинения возмутили многодетную маму, и она решила ответить хейтерам, показав, как выглядит живот без одежды.

Кроме того, Погребняк посоветовала своим подписчикам меньше сочинять про нее небылицы и больше рожать.

«Поднимайте демографию, а не шумиху», — резюмировала Мария.

К слову, Погребняк решила выйти замуж за бизнесмена Игоря Головинского почти через год после развода с футболистом Павлом Погребняком. С ним она прожила в браке 17 лет, родила троих детей. А летом прошлого года заявила — между ними все кончено. Весной модели сделал предложение новый возлюбленный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Погребняк поделилась подробностями четвертой беременности.