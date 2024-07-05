Путин: отношениям РФ и Турции помогает политическая воля Эрдогана

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Укреплению связей способствуют качественные технические расчеты между государствами.

Президент России Владимир Путин заявил, что политическая воля лидера Турции Реджепа Эрдогана способствует развитию российско-турецких отношений. Об этом он сообщил, отвечая журналистам по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Кто нам мешает — хорошо известно. Что нам помогает — это политическая воля президента Эрдогана», — отметил Путин.

Лидер РФ также подчеркнул, что укреплению дружественных отношений способствуют качественные технические расчеты между Турцией и Россией.

По словам Путина, турецкие партнеры сообщали, что объемы торговли между Москвой и Анкарой сократились с 63 до 55 миллиардов долларов. По мнению тех же турецких партнеров, это связано со стоимостными характеристиками, но в абсолютных величинах в объемах примерно все то же самое, что и было.

«Это никакого отношения не имеет к каким-то ограничениям со стороны. Это просто динамика внутреннего производства и наших двухсторонних отношений. Все вопросы решаемы», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru передал, что Путин заявил о готовности РФ зеркально ответить на размещение американских РСМД.