В Чехии запретили въезд в страну россиянам без биометрического загранпаспорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Министр иностранных дел Липавский напомнил про взрыв в Врбетице в 2014 году.

Чехия больше не будет пропускать в страну россиян, у которых нет биометрического загранпаспорта. Об этом сообщил глава МИДа страны Ян Липавский на своей странице в соцсети X.

«Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Каждый, кто хочет остаться в нашей стране, должен проявить себя заслуживающим доверия», — написал дипломат.

Он напомнил, что в 2014 году на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году произошли взрывы. По его словам, у причастных к этому были небиометрические документы. Теперь такие в стране под запретом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России подорожает загранпаспорт. Стоимость оформления вырастит с 1 июля на 20%. До 2015 года оформить загранпаспорт стоило 2 500 рублей, с 2015 по 2018 год сумма выросла на 500 рублей, составив 3 500 рублей, с 2019 года по настоящее время она достигала 5 000 рублей, а с 1 июля 2024 года оформление будет стоить 6 000 рублей.