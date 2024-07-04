«Пригласили в сериал „Слепая“» Джабраилова высмеяла жену Харламова

Фото: Instagram* / katerinakovalchyk

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Юмористка устроила настоящую «прожарку» паре.

Женитьба комика Гарика Харламова вызвала огромное количество шуток среди его коллег. Звезда женского стендапа Надя Джабраилова не смогла остаться в стороне и пошутила, что после новости о помолвке с Гариком Екатерину Ковальчук пригласили исполнить главную роль в сериале «Слепая». Об этом она заявила в эфире популярного юмористического шоу.

«Из плюсов круто, что новая невеста Гарика еще и актриса, потому что после новости о помолвке ей тут же позвонили с ТВ-3 и пригласили ее на главную роль в сериал «Слепая“», — шутит Джабраилова.

Кроме того, Надя отметила, что новая жена Гарика — ее ровесница. Однако юмористка не может представить себя на месте супруги Харламова.

«У нас с Гариком такая большая разница в возрасте, что я гожусь ему в … жены?! Но недавно он сделал предложение актрисе, которая играла с ним в одном сериале, что еще раз показывает, насколько же ему в падлу куда-то ходить», — добавила она с улыбкой на лице.

Харламов и Ковальчук поженились 6 июня. Для комика этот брак стал третьим — в 2010 году он связал себя узами брака с Юлией Лещенко из Волгодонска. Девушку он сделал своей помощницей, однако ни рабочие, ни личные отношения их брак не смогли скрепить. Пара рассталась в 2013-м. В том же году юморист женился на актрисе Кристине Асмус. Спустя семь лет они разошлись с громким скандалом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где Харламов с женой проводят медовый месяц.

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