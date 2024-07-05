Комплекс «Бук» с легкостью уничтожает снаряды НIМАRS. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наши войска продолжают громить неприятеля на поле боя.

Расчеты ЗРК «Бук» смогли уничтожить несколько снарядов американской системы HIMARS на южно-донецком направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Для нашей системы, подчеркивают военные, недосягаемых целей нет, комплекс работает круглосуточно и способен охватывать до 100 километров воздушного пространства. Снаряды HIMARS летят быстро и очень высоко, к тому же у них сверхнизкая радиолокационная заметность, но и такие цели способны поражать наши зенитчики.

Расчеты «Буков» постоянно совершенствуют технику, в частности, устанавливают особые металлические конструкции, защищающие боекомплект от ударов.

«Такая защита зарекомендовала себя с положительной стороны. Очень эффективна. Благодаря этому машину можно спасти без малейшего ущерба. Обстрелы со стороны противника производятся ежедневно. Отбиваем их атаки, максимально поражаем цели. Без проблем поражаем „Хаймарс“, захватываем его и на большом расстоянии поражаем», — делится военнослужащий с позывным «Торнадо».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.