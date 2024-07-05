Бомбардировщик Су-34 нанес удар по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вооруженные силы РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Экипажи сверхзвуковых истребителей Су-34 группировки войск «Запад» нанесли мощный удар по замаскированной технике и подразделениям ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

«Работаем и днем, и ночью. Работы много. Наши бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции бьют врага везде. Он оценил это по достоинству… Враг бежит! Боится этих бомб, потому что они достанут их везде, без разницы в каких они находятся укрытиях!» — рассказал инженер авиационной службы эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Денис.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.