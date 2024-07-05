Прошла любовь? Новая возлюбленная Аршавина удалила их совместные фото

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Еще недавно все обсуждали беременность избранницы.

Новая избранница Андрея Аршавина, которую ранее заподозрили в беременности из-за фото с округлившимся животом, удалила все совместные снимки с футболистом из своих социальных сетей.

Аршавин уже долгое время старается не афишировать свою личную жизнь. Однако в мае он был замечен в компании длинноногой блондинки. Они сделали фотографию, на которой стоят в обнимку на поле сразу после победы «сине-бело-голубых» на Чемпионате России.

После этого Андрей Аршавин отправился в романтическое путешествие в Сочи со своей новой избранницей. Пара остановилась в роскошном отеле. Оказалось, что новую пассию зовут Анна Петрушина. Девушка работала руководителем отдела маркетинга в «Зените».

После совместного отдыха в Сочи, появились слухи о беременности Анны. На фотографиях, сделанных во время путешествия, можно было заметить округлившийся живот.

Однако сейчас блондинка полностью почистила социальные сети и избавилась от всех совместных снимков с футболистом. Кроме того, Анна удалила фотографии, на которых можно было увидеть выпирающий живот. Подписчики подозревают, что они разошлись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрея Аршавина заметили в отеле класса люкс в Сочи.