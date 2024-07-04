В Дагестане арестовали троих задержанных за подготовку теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Обвиняемых заключили под стражу на два месяца.

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца троих задержанных по делу о подготовке теракта. Об этом заявили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

«Советским районным судом Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова <…> сроком на два месяца, до 2 сентября», — говорится в сообщении.

Указано, что фигуранты дела обвиняются в преступлениях за подготовку террористического акта, незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ.

По данным суда, трое мужчин объединились в группу, чтобы совершить взрыв, поджог и другие действия, которые создают опасность для людей на территории Дагестана. Преступники также хотели причинить ущерб имуществу и дестабилизировать органы власти Республики Дагестан и России.

Обвиняемые приобрели огнестрельное оружие и хранили его в селе Сергокала Сергокалинского района, а также в Махачкале. По версии следствия, фигуранты дела изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, с помощью которого хотели совершить теракт.

Теракты в городах Дагестана — Махачкале и Дербенте

Вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики атаковали два города в Дагестане. В Дербенте преступники открыли огонь по синагоге и православному храму, а в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.

Жертвами терактов стали 22 человека, среди них полицейские и священник. В ходе контртеррористической операции пять боевиков были ликвидированы. Их личности установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сына миллионера отправили под домашний арест после наезда на журналиста «Известий».