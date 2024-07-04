Певец SHAMAN сообщил о блокировке его канала на YouTube

Певец SHAMAN: мой канал на YouTube заблокировали потому что я — русский

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Рассказываем, как отреагировал популярный исполнитель.

Автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что его TouTube-канал заблокировали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», — написал исполнитель.

Ранее стало известно, что SHAMAN попал под новые санкции Европейского союза, так как поддерживает действия российских властей, которые, по мнению коллективного Запада, якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».

Кроме того, в конце июня песни Ярослава исчезли из стримингового сервиса Spotify. Сам он отреагировал на это строчкой из своей песни. Он написал в своем Telegram-канале, что Запад наложил на него ограничения, «потому что он — русский».

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокими экономические показатели, а Запад делает своими ограничениями плохо только себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN впервые рассказал о проблемах со здоровьем.