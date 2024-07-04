Белоусов: самовольно покинувших воинскую часть мобилизованных лишат соцвыплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО

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Соответствующий приказ опубликовало Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ опубликовало приказ, подписанный главой ведомства Андреем Белоусовым, который отменяет ежемесячные социальные выплаты мобилизованным военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть или место службы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, второй пункт, касающийся ежемесячной социальной выплаты, дополняется уточнением, что она не предоставляется мобилизованным, самовольно покинувшим воинскую часть.

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу», — отмечено в документе.

Социальная ежемесячная выплата установлена президентом России Владимиром Путиным в размере 158 тысяч рублей. Она составляет большую часть начисляемых военнослужащим минимальных выплат в 195 тысяч рублей и не облагается налогом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие услуги будут получать участники СВО в военно-социальном центре Минобороны.