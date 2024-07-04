«Встретили Новый год в подвале»: беженец из Очеретино рассказал об обстрелах ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В квартире Виктора Прилуцкого и его пожилой матери полностью выбило окна взрывной волной.

Виктор Прилуцкий, беженец из поселка Очеретино, находящегося в десяти километрах севернее Авдеевки, из-за обстрелов со стороны ВСУ встречал Новый год в подвале вместе со своей пожилой матерью. Об этом мужчина рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Мы до последнего жили в квартире, у меня на пятом этаже была буржуйка, готовили на ней. А когда взрывной волной выбило полностью окна, то при минус 20 какая тут готовка. Пришлось спуститься в подвал и жить там. Но я жил не один — у меня была пожилая мама. Я с ней спустился в подвал, поэтому в подвале мы встретили Новый год», — рассказывает он.

Несмотря на сложную обстановку, они с радостью отмечали праздник, обнимались, поздравляли друг друга. В подвале им удалось даже посмотреть телевизор и послушать слова российского президента.

На данный момент семья успешно эвакуировалась из зоны боевых действий, однако Виктор до сих пор вспоминает те ужасы, которые пришлось им пережить.

«Эвакуация прошла хорошо. Средь бела дня днем нас за сутки предупредили, что будет машина. Мы вышли с вещами на трассу. Приехала машина из Авдеевки. С военными мы эвакуировались. Единственное боялись, что будут дроны, дронов не оказалось. Так что эвакуация прошла успешно и нормально. Нам повезло», — рассказывает он.

Сейчас мужчина занимается оформлением необходимых документов, ищет жилье и планирует устраиваться на работу. В планах у Виктора также наконец-то отправиться в гости к родственникам из Сургута.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал условия прекращения огня на Украине.