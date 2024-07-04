Сына миллионера отправили под домашний арест после наезда на журналиста «Известий»

Севшего за руль без прав 16-летнего сына миллионера отправили под домашний арест

Фото, видео: 5-tv.ru

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Известно, что подросток угнал автомобиль.

Севшего за руль без прав 16-летнего сына миллионера Ломакина отправили под домашний арест по обвинению в угоне автомобиля, хулиганстве и воспрепятствовании законной деятельности корреспондента «Известий».

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Истра ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в неправомерном завладении автомобилем, хулиганстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, <…> избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Также уточняется, что в рамках патриотического воспитания подросток может посещать музеи, места воинской славы и мемориалы.

«Сделал несколько выводов для себя. Я буду читать книги, заниматься саморазвитием и окультуриваться», — заявил обвиняемый 5-tv.ru.

Отец юноши — миллионер и предприниматель Андрей Ломакин — признал, что его сын поступил неправильно. Мужчина надеется, что этот случай станет большим уроком для ребенка.

По данным следствия, 27 июня корреспондент «Известий» Михаил Емелин вел съемку около торгового центра в деревне Обушково городского округа Истра. Он проводил журналистское расследование о детях из богатых семей, которые организовали группировку под названием Rich Xam Men. Соседи жаловались, что подростки постоянно нарушают ПДД и в соцсетях выкладывают ролики с оружием.

В этот самый момент сын миллионера подъехал на угнанном автомобиле Mercedes и припарковался на месте, предназначенном для инвалидов. Журналист не стал молчать и задал ему вопрос по этому поводу. Подросток решил сдать задним ходом и наехать на представителя прессы, после скрывшись с места ДТП.

Правоохранители продолжают работу по сбору и закреплению доказательств в рамках этого дела.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд оставил без изменения решение о продлении ареста певца Шарлота.