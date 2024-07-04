Суд ДНР приговорил к пожизненному сроку морпеха ВСУ за расстрел мирных граждан

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; Telegram / Генпрокуратура России / genprocrf; 5-tv.ru

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Националист отдал приказ об убийстве пятерых жителей Мариуполя.

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы боевика военно-морских сил Вооруженных сил Украины. По приказу националиста были убиты четверо мирных жителей Мариуполя. Был расстрелян еще один человек, но ему, к счастью, удалось выжить после ранения.

«Выполняя приказ командира, военнослужащие из автоматов расстреляли пятерых мирных жителей, находившихся вблизи боевой позиции. В результате полученных ранений четверо мужчин скончались на месте преступления, одному удалось спастись», — сообщила прокуратура региона.

Приговор вынесен 30-летнему националисту Мирославу Черномору, который является командиром разведывательного отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил ВСУ. Суд признал боевика виновным по нескольким статьям УК РФ.

Весной 2022 года, находясь на боевой позиции, расположенной в здании банка по проспекту Никопольскому в Мариуполе, боевик приказал расстрелять невинных мирных жителей. За это он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима пожизненно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд оставил без изменения решение о продлении ареста певца Шарлота.