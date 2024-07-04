Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / https://t.me/mos_sobyanin

Градоначальник лично осмотрел обновленную территорию.

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на обновленной улице Академика Королева и осмотрел благоустроенную территорию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам мэра, завершенная работа станет частью масштабного проекта благоустройства столичных улиц, который продлится в ближайшие пять лет.

«Мы реализуем самую масштабную программу благоустройства улиц за ближайшие пять лет. Это будут улицы периферийного назначения, внутрирайонные, межрайонные. Для нас важно выполнить работы комплексно и обеспечить контроль качества», — заявил Сергей Собянин.