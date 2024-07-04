Приняли за шутку: на Урале утонул 15-летний подросток
На Урале утонул 15-летний подросток
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Находившиеся радом с юношей друзья не сразу поняли, что происходит на самом деле.
Подросток утонул на Голубых озерах в Перском крае, пишет URA.RU со ссылкой на источник.
У водоема 15-летний школьник отдыха вместе с друзьями. Отмечается, что компания молодых людей приняла призывы товарища о помощи за шутку.
«Во время купания у К. случились судороги. Он кричал „Помогите, помогите“, когда начал тонуть. Но ребята, находившиеся поблизости подумали, что он просто шутит. А когда стало ясно, что К. действительно тонет — бросились на помощь», — сообщает источник.
Однако попытки спасти приятеля были тщетными, юноша утонул.
Известно также, что на популярном среди местных жителей месте для отдыха, Голубых озерах, не было спасателей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки под Нижним Новгородом. Все произошло на глазах находившихся рядом людей.