Приняли за шутку: на Урале утонул 15-летний подросток

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Находившиеся радом с юношей друзья не сразу поняли, что происходит на самом деле.

Подросток утонул на Голубых озерах в Перском крае, пишет URA.RU со ссылкой на источник.

У водоема 15-летний школьник отдыха вместе с друзьями. Отмечается, что компания молодых людей приняла призывы товарища о помощи за шутку.

«Во время купания у К. случились судороги. Он кричал „Помогите, помогите“, когда начал тонуть. Но ребята, находившиеся поблизости подумали, что он просто шутит. А когда стало ясно, что К. действительно тонет — бросились на помощь», — сообщает источник.

Однако попытки спасти приятеля были тщетными, юноша утонул.

Известно также, что на популярном среди местных жителей месте для отдыха, Голубых озерах, не было спасателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки под Нижним Новгородом. Все произошло на глазах находившихся рядом людей.