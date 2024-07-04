Путин назвал актуальным вопрос создания базы для международной безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Эту важную тему лидеры стран обсуждали на саммите ШОС в Астане.

Вопрос создания правовой базы для международной безопасности и стратегической стабильности сегодня является актуальным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Российский лидер отметил, что речь идет об основополагающих вопросах, которым необходимо уделять особое внимание.

«Вопрос о создании правовой базы международной безопасности и стратегической стабильности, он, конечно, стоит. Должны ли быть новые договоренности, либо возвращение к старым — это специалисты должны сказать», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отвечает на вопросы журналистов по итогам саммита ШОС, который прошел в Казахстане. Главной темой встречи глав государств стало укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру развития. Лидеры стран обсудили ряд вопросов, касающихся, в том числе международной безопасности и создания устойчивого многополярного мира.

В саммите приняли участие и представители стран-партнеров и наблюдателей, а также генсек ООН Антониу Гуттериш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал условия прекращения огня на Украине.