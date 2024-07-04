Путин заявил о готовности РФ зеркально ответить на размещение американских РСМД

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; 5-tv.ru

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Позиция уже озвучивалась Москвой и ранее, с тех пор она не менялась.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в какой-либо части мира.

Российский лидер отметил, что Москва об этом говорила и ранее, и ее позиция с тех пор не изменилась.

«Мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально», — подчеркнул Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане

Также президент отметил, что нашей стране пришлось реагировать на разрушение США документов, лежащих в основе международной стабильности — государство вынудили изобретать новые вооружения, в том числе системы преодоления противоракетной обороны (ПРО).

Если говорить о глобальной безопасности, то нужно дождаться завершения выборов в США для каких-либо переговоров. Нужно знать настрой и планы новой администрации, заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин назвал бессмысленным обращение к Верховной раде о переговорах. Лидер РФ объяснил свою позицию.