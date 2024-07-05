Ложные надежды? Помогут ли американские F-16 Украине

Американские истребители F-16 не смогут повлиять на ход конфликта Украины с РФ

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Запад обещает отправить партию этих истребителей Киеву.

Запад продолжает поставлять Украине оружие, в том числе, истребители F-16, которые должны отправиться в Незалежную в ближайшее время. Однако американские боевые самолеты не смогут повлиять на ход конфликта, сообщает EADaily со ссылкой на источники.

Незалежная возлагает большие надежды на борты четвертого поколения. Ведь силами западных стран истребители дополнили улучшенной версией радиолокаторов и системами защиты.

При этом их способность выживать на поле боя вызывает сомнения. Противовоздушной обороне (ПВО) РФ справиться с этими бортами по силам. В том числе, из-за того, что российские пилоты намного подготовленнее украинских летчиков.

Кроме того, преимущество в воздушном бою россиянам могут обеспечить ракеты класса «воздух-воздух» Р-37 с дальностью действия до нескольких сотен километров.

Американским истребителям будет сложно наносить удары вглубь российской территории, так как системы РФ готовы к их нападениям. Вероятно, именно по этой причине уже несколько месяцев наблюдается кампания борьбы с российской ПВО и системами обнаружения, пишет издание.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Нидерланды поставят Украине самолеты F-16.