«Необратимые и приемлемые шаги»: Путин назвал условия прекращения огня на Украине

Путин: прекращение огня на Украине невозможно без договоренностей о переговорах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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Российский лидер напомнил, что Москва уже отводила войска, чтобы создать условия для заключения мира.

Прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах Москвы и Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане.

Российский лидер напомнил, что Москва уже отводила войска от Киева, чтобы создать условия для окончательного заключения мирного соглашения. Однако после жеста доброй воли со стороны РФ все достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности Украина «выбросила в помойку».

«Поэтому сейчас просто взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», — отметил Путин.

Также глава государства подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня в своих целях, например, вооружился и пополнил ряды ВСУ с помощью насильственной мобилизации.

«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми, и были бы приемлемы для РФ», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил о готовности учитывать идеи стран ШОС по конфликту на Украине.