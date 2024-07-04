Путин назвал бессмысленным обращение к Верховной раде о переговорах

Фото, видео: Андрей Ратмиров / ТАСС; 5-tv.ru

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Как российский лидер объяснил свою позицию?

Президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних реалиях обращаться в Верховную раду Украины нет смысла, так как власть там узурпирована. Такое мнение он выразил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Обратиться к (Верховной. — Прим. ред.) раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине — это бессмысленно, потому что большинство в раде подчинено этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал», — считает российский лидер.

Не так давно президент России Владимир Путин заявил, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского* на Украине истек, согласно Конституции страны. Сейчас единственным действующим органом власти в Незалежной можно считать Верховную раду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине анонсировали кадровые перестановки в правительстве. Необходимость этого объяснили задачей «заполнить правительство».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти